Прямой эфир

Макрон и Меркель просят Путина поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

0
Фото: REUTERS/John Thys/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили российскому лидеру Владимиру Путину письмо с призывом поддержать резолюцию Совбеза ООН по перемирию в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, Макрон и Меркель также планируют провести телефонные разговоры с Путиным «во второй половине дня в зависимости от результатов голосования в Совете Безопасности ООН».

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции

На заседании СБ ООН 22 февраля. Россия распространила поправки к проекту резолюции. В частности, Москва предлагает не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам «остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней» для безопасного проведения гуманитарных операций.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть резолюцию Совбеза ООН, но при условии, что данный режим не будет распространен в отношении террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в РФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал «Джебхат ан-Нусру» главной проблемой в Восточной Гуте
Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017