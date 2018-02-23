Макрон и Меркель просят Путина поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон направили российскому лидеру Владимиру Путину письмо с призывом поддержать резолюцию Совбеза ООН по перемирию в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, Макрон и Меркель также планируют провести телефонные разговоры с Путиным «во второй половине дня в зависимости от результатов голосования в Совете Безопасности ООН».

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции

На заседании СБ ООН 22 февраля. Россия распространила поправки к проекту резолюции. В частности, Москва предлагает не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам «остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней» для безопасного проведения гуманитарных операций.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть резолюцию Совбеза ООН, но при условии, что данный режим не будет распространен в отношении террористических группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в РФ).