Совбез ООН не смог договориться по перемирию в Сирии

Совет Безопасности ООН перенес голосование по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии с пятницы на субботу, 24 февраля, поскольку дипломаты так и не смогли разрешить все спорные вопросы. Об этом рассказал постпред Швеции при ООН Улоф Скуг.

«Голосование состоится завтра в полдень...Мы будем работать сегодня ночью и вернемся завтра, мы проголосуем и, надеюсь, примем резолюцию консенсусом», — приводит его слова ТАСС.

Как пояснил кувейтский дипломат Мансур Айяд аль-Утейби (председательствует в СБ ООН в феврале), основные противоречия связаны с пунктом проекта резолюции, в котором обозначены сроки вступления в силу перемирия и его продолжительность.

Проект резолюции СБ ООН был подготовлен Кувейтом и Швецией. Документ предполагает прекращение огня на всей сирийской территории сроком на 30 дней, для обеспечения доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

На заседании СБ ООН 22 февраля Россия распространила свои поправки к проекту резолюции касаемо того, чтобы не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам «остановить столкновения как можно скорее».

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, формула Москвы позволяет сделать наступление перемирия реальным для всех.