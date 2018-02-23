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Путин поблагодарил военных РФ за блестящую работу в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поблагодарил за службу участников боевых действий в Сирии и отметил их готовность бесстрашно сражаться. Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

«У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Глава государства подчеркнул, что военные РФ помнят заветы ветеранов, но при этом постоянно продолжают совершенствоваться, приобретая опыт в ходе тактических учений и в операциях против боевиков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поздравления с Днем защитника Отечества появятся на льду в городах России. В создании инсталляций будут принимать участие профессиональные художники и студенты. 

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