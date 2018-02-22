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Робота-гладиатора представят на ВДНХ в День защитника Отечества

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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На ВДНХ жители и гости Москвы смогут сразиться с роботом-гладиатором. Поупражняться в рукопашном бое можно на «Робостанции» в павильоне № 2 с 23 по 25 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Робот-гладиатор высотой 170 см оснащен пятью специальными манипуляторами, которые имитируют руки и ноги спарринг-партнера. Они двигаются или вращаются в зависимости от алгоритма, который задается программой. Управляет роботом оператор при помощи сенсорного дисплея», — сказано в сообщении.

Робота установят на специальный ринг, где посетители смогут отработать защитные и атакующие приемы. Поединок будет длиться одну минуту. Поупражняться сможет любой желающий старше 12 лет — такая схватка с роботом-гладиатором не опасна. Все части робота-гладиатора мягкие, а участнику выдадут защитную экипировку.

«Задача участника — устоять на ногах, увернуться от всех ударов робота и атаковать в ответ. Программное обеспечение робота позволяет вести статистику боя — отслеживать место, силу, скорость ответных ударов и их количество. Победитель будет определен в конце поединка в зависимости от результатов», — добавляется в тексте.

Напомним, пятница, 23 февраля, объявлена выходным днем. Для жителей и гостей столицы подготовлены более 500 развлекательных мероприятий. Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества запустят с 16 площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная.

Ранее на ВДНХ в честь масленичных гуляний представили робота-блинопека.

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