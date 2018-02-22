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Продажу алкоголя ограничат на гуляньях 23 февраля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Продажу крепких спиртных напитков, слабоалкогольной продукции и напитков в стекле в местах проведения массовых мероприятий на 23 февраля запретят в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей», — пояснил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Напомним, пятница, 23 февраля, объявлена выходным днем. Для жителей и гостей столицы подготовлена развлекательная программа — более 500 мероприятий пройдут в парках, библиотеках и культурных центрах города. Парковка на период с с 23 по 25 февраля будет бесплатной.

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества запустят с 16 площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная. Будет сделано порядка 10 тыс. залпов из 74 салютных установок.

В кинотеатрах сети «Москино» будут бесплатно показывать фильмы о войне.  

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