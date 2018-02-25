Сирийские власти ответят на атаки террористов

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о готовности властей страны ответить террористам на атаки на жителей в любой части страны. Это заявление Джаафари сделал после принятия резолюции Совета Безопасности ООН по установлению режима прекращения огня.

«Я подчеркиваю, что наше правительство оставляет за собой право ответить как сочтет нужным, если группы террористов будут атаковать жителей в любой части Сирии даже одной единственной ракетой», — сказал сирийский постпред.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.