При обстреле на западе Сирии погибли четыре человека
Жертвами ракетного обстрела на западе Сирии стали четыре человека, ранения получили 10 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.
В местной полиции уточнили, что обстрел провели террористы по городу Сальхаб.
«Четыре мирных жителя погибли, 10 пострадали в результате ракетного обстрела, совершенного террористическими группировками по городу Сальхаб в провинции Хама», — передает агентство.
Ранее, 24 февраля, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.
Москва не допустит «произвольной интерпретации» принятой Совбезом ООН резолюции об установлении перемирия в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.