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При обстреле на западе Сирии погибли четыре человека

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Samer Bouidani
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Жертвами ракетного обстрела на западе Сирии стали четыре человека, ранения получили 10 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

В местной полиции уточнили, что обстрел провели террористы по городу Сальхаб.

«Четыре мирных жителя погибли, 10 пострадали в результате ракетного обстрела, совершенного террористическими группировками по городу Сальхаб в провинции Хама», — передает агентство.

Ранее, 24 февраля, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

Москва не допустит «произвольной интерпретации» принятой Совбезом ООН резолюции об установлении перемирия в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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