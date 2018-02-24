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Несколько боевиков ИГ сбежали из-под стражи союзников США в Сирии

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Фото: Global Look Press
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Несколько террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) сбежали из-под стражи вооруженного объединения «Сил демократической Сирии» (СДС), которых активно поддерживают США. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источников CNN, речь идет примерно о пяти боевиках. Телеканал отметил, что произошедшее свидетельствует о том, что СДС не справляются с контролем тюрем, где содержатся сторонники ИГ, большинство их которых –– сирийцы. Около 500 заключенных –– граждане других государств.

22 февраля портал iz.ru сообщал, что задержанные в России сторонники ИГ были приговорены Московским окружным военным судом к заключению сроком от 12 до 16 лет за подготовку теракта в Подмосковье.

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