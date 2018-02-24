Москва требует от США прекратить безответственные угрозы в адрес Сирии

Москва не допустит «произвольной интерпретации» принятой Совбезом ООН резолюции об установлении перемирия в Сирии, а также требует от Вашингтона прекратить угрозы в адрес Дамаска.

Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя по итогам голосования в Совбезе.

Дипломат выразил «глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии», передает «РИА Новости».

«Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии», — заявил Небензя.

Ранее, 24 февраля, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.