Генсек ООН приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии

Резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Советом Безопасности ООН, приветствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерреш выражает надежду, что резолюция реализуется незамедлительно, и стороны конфликта будут ее соблюдать, отметил он.

«Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции, требующей прекращения огня на всей территории Сирии в течение как минимум 30 дней», — сообщил представитель генсека, передает ТАСС.

Ранее Госдеп США потребовал немедленного выполнения резолюции СБ ООН.

Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» и обеспечили паузу как минимум на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную доставку гумпомощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.