Сирийские бойцы предотвратили атаку «джихадмобиля» в провинции Дамаск

Бойцы войск правительства Сирии предотвратили прорыв «джихадмобиля» в направлении анклава Кабун в провинции Дамаск, сообщает «РИА Новости».

Смертник, управлявший набитой взрывчаткой легковушкой, на большой скорости подъезжал со стороны Джаубара к блокпосту правительственных войск Сирии. Солдаты своевременно заметили «джихадмобиль» и открыли по нему огонь из крупнокалиберного пулемета. Взрывчатка в автомобиле сдетонировала.

Отмечается, что неудавшаяся попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в Мечети прощения, находящейся рядом с почтой в анклаве Кабун. Пострадавших нет.

Тем временем боевики сознательно обостряют обстановку в Восточной Гуте. Они заблокировали гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Фафедин и постоянно обстреливают из миномета Дамаск.