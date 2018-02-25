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Сирийские бойцы предотвратили атаку «джихадмобиля» в провинции Дамаск

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Фото: Global Look Press/Bassem Tellawi/Xinhua
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Бойцы войск правительства Сирии предотвратили прорыв «джихадмобиля» в направлении анклава Кабун в провинции Дамаск, сообщает «РИА Новости».

Смертник, управлявший набитой взрывчаткой легковушкой, на большой скорости подъезжал со стороны Джаубара к блокпосту правительственных войск Сирии. Солдаты своевременно заметили «джихадмобиль» и открыли по нему огонь из крупнокалиберного пулемета. Взрывчатка в автомобиле сдетонировала.

Отмечается, что неудавшаяся попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в Мечети прощения, находящейся рядом с почтой в анклаве Кабун. Пострадавших нет.

Тем временем боевики сознательно обостряют обстановку в Восточной Гуте. Они заблокировали гуманитарный коридор в районе Мухайям Аль-Фафедин и постоянно обстреливают из миномета Дамаск.

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