Глава МИДа Великобритании призвал к соблюдению перемирия в Сирии

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к полномасштабному соблюдению перемирия в Сирии, говорится в сообщении министра в социальной сети Twitter.

«Я приветствую единогласное принятие Резолюции номер 2401 Советом безопасности ООН, касающейся ситуации в Сирии… Те, у кого есть влияние на правительство, должны гарантировать полномасштабное соблюдение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

I welcome unanimous adoption of #UN Security Council Resolution 2401 on #Syria today. Humanitarian aid and medical evacuations urgently needed across Syria, but particularly Eastern Ghouta. Those with influence over the regime must now ensure ceasefire is implemented in full.