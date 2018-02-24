Постпред США при ООН прокомментировала резолюцию о перемирии в Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли призывала страны оказать давление на Дамаск, чтобы добиться выполнения принятой резолюции об установлении в Сирии на 30 дней режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

«Все те, у кого есть эта возможность, должны оказывать как можно более сильное давление на сирийский режим», — заявила она после голосования, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что власти США надеются на немедленную имплементацию новой резолюции, в том числе в Восточной Гуте.

Ранее, 24 февраля, Совет безопасности ООН единогласно принял данную резолюцию. Документ требует, чтобы все стороны были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы как минимум на 30 дней. При этом режим перемирия не распространяется на военные операции против террористов.