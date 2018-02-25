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Сирийская армия ответила огнем на обстрелы террористов в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Сирийские военнослужащие дали отпор атакам террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в населенных пунктах Салихия и Хараста в регионе Восточная Гута под Дамаском. Инцидент произошел в воскресенье, 25 февраля.

Армия нанесла удары по противнику, уничтожив его огневые точки, сообщает ТАСС.

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении в Сирии режима прекращения огня на 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных мирных жителей.

Сразу после принятия резолюции СБ ООН постоянный представитель Сирии при организации Башар Джаафари заявил о готовности Дамаска ответить террористам на атаки на жителей в любой части страны.

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