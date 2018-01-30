Папа римский отправил посланника разобраться в деле о педофилии в Чили

Папа римский Франциск направил в Чили посланника, которому поручено разобраться в деле подозреваемого в педофилии чилийского епископа Хуана Бароса. Посланником папы стал монсеньер Чарльз Шиклуна.

Как передает агентство ANSA, ему предстоит отправиться в Сантьяго, чтобы «заслушать тех, кто пожелает поделиться имеющейся у них информацией».

Портал iz.ru ранее сообщал, что в ходе своего недавнего визита в Чили понтифик попросил прощения за действия священников-педофилов, выступая перед перед представителями руководства страны.