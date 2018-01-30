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Папа римский отправил посланника разобраться в деле о педофилии в Чили

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Фото: Osservatore Romano/Handout via REUTERS
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Папа римский Франциск направил в Чили посланника, которому поручено разобраться в деле подозреваемого в педофилии чилийского епископа Хуана Бароса. Посланником папы стал монсеньер Чарльз Шиклуна. 

Как передает агентство ANSA, ему предстоит отправиться в Сантьяго, чтобы «заслушать тех, кто пожелает поделиться имеющейся у них информацией». 

Портал iz.ru ранее сообщал, что в ходе своего недавнего визита в Чили понтифик попросил прощения за действия священников-педофилов, выступая перед перед представителями руководства страны. 

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