Вандалы сожгли пятую церковь в Чили после визита папы римского
Неизвестные сожгли еще одну католическую церковь в Чили после визита в страну папы римского Франциска.
Пожар полностью уничтожил здание в коммуне Пангипульи.
Прибывшим на место инцидента сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на стоящие рядом жилые постройки, сообщает ABC News.
Очевидцы произошедшего рассказали, что видели в окрестностях церкви двух людей в масках.
Полиция проводит расследование происшествия.
Как сообщал портал iz.ru, глава Римско-католической церкви находился в Чили с 15 по 18 января. За время его визита неизвестные сожгли не менее трех церквей в разных районах республики.
После отъезда понтифика было зарегистрировано еще несколько подобных случаев.