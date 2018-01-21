Вандалы сожгли пятую церковь в Чили после визита папы римского

Неизвестные сожгли еще одну католическую церковь в Чили после визита в страну папы римского Франциска.

Пожар полностью уничтожил здание в коммуне Пангипульи.

Прибывшим на место инцидента сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на стоящие рядом жилые постройки, сообщает ABC News.

Очевидцы произошедшего рассказали, что видели в окрестностях церкви двух людей в масках.

Полиция проводит расследование происшествия.

Как сообщал портал iz.ru, глава Римско-католической церкви находился в Чили с 15 по 18 января. За время его визита неизвестные сожгли не менее трех церквей в разных районах республики.

После отъезда понтифика было зарегистрировано еще несколько подобных случаев.