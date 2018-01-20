Вандалы сожгли еще одну церковь в Чили после визита папы римского

Протестующие против визита папы римского Франциска подожгли еще одну католическую церковь.

По данным радиостанции Bio-Bio, в поджоге участвовали как минимум двое неизвестных. Вандалы разрисовали стены храма надписями с критикой Римско-католической церкви.

Как сообщают местные власти, нападавшие бросили в церковь бутылку с зажигательной смесью. Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о трех подобных инцидентах. Две из трех церквей сгорели полностью.

Папа римский Франциск в понедельник прибыл с визитом в Чили. Понтифик совершит поездку по стране, отслужит мессы в Сантьяго, Темуко (юг страны) и Икике (север). Визит Франциска был встречен массовыми акциями протеста, на которых граждане критикуют власти страны за демонстрацию понтифику недостоверного образа Чили.