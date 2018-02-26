Прямой эфир

Названо число жертв авиаудара коалиции США в Сирии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Amer Rabe Al Hasan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли массированный удар по двум селам в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA, ссылаясь на местное население.

Атаке подверглись населенные пункты аль-Шаафа и Дхарат Аллони. Погибли 29 мирных жителей, ранены десятки человек.

Тем временем в густонаселенном пригороде Дамаска Восточной Гуте объединили свои силы пять террористических группировок. Обострение обстановки продолжается.

По мнению Минобороны РФ, боевики сознательно провоцируют сирийские правительственные войска на ответные действия.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папа римский призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии
Названа причина атаки Сирии на израильский истребитель F-16

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017