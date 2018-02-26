Названо число жертв авиаудара коалиции США в Сирии

ВВС международной коалиции во главе с США нанесли массированный удар по двум селам в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA, ссылаясь на местное население.

Атаке подверглись населенные пункты аль-Шаафа и Дхарат Аллони. Погибли 29 мирных жителей, ранены десятки человек.

Тем временем в густонаселенном пригороде Дамаска Восточной Гуте объединили свои силы пять террористических группировок. Обострение обстановки продолжается.

По мнению Минобороны РФ, боевики сознательно провоцируют сирийские правительственные войска на ответные действия.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня на 30 дней. Документ требует, чтобы все стороны «без промедления прекратили столкновения» для доставки гуманитарной помощи в труднодоступные из-за боев районы.