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Названа причина атаки Сирии на израильский истребитель F-16

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильский истребитель F-16 был сбит сирийскими ПВО 10 февраля из-за «профессиональной ошибки экипажа». Такие выводы сделали израильские военные после расследования данного инцидента, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

«При напряженном выборе между успешным выполнением задачи и обеспечением собственного выживания профессиональный экипаж допустил ошибку, не защищая себя по мере необходимости. Его (экипажа. — Ред.) действия не соответствовали порядку приоритетов, определяемых ракетной угрозой, под которой он находился», — приводит заявление экспертов ТАСС.

Как отмечают военные, решение бойцов катапультироваться из подбитого самолета было правильным.

В ночь на 10 февраля израильские военные перехватили иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии. В ответ ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским «иранским объектам», заявив, что все их действия носят оборонительный характер.

Вслед за этим израильский истребитель F-16 был сбит ракетой сирийских ПВО, пилоты покинули самолет и приземлились на территории еврейского государства. В ответ израильские самолеты нанесли удары по 12 целям в Сирии.

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