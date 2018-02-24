Израиль заявил о вечной дружбе с США

Решение о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим говорит о вечной дружбе между двумя государствами, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

Дипломат назвал «смелым» соответствующее решение президента США Трампа.

«Смелое решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае в честь 70-й годовщины нашей независимости служит свидетельством нерушимости альянса и настоящей дружбы между США и Израилем», — приводит RT его заявление. Постпред Израиля призвал в своем заявлении «последовать примеру США и объявить о готовности признать Иерусалим вечной столицей» Израильского государства.

США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства. Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября.