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Израиль заявил о вечной дружбе с США

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Решение о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим говорит о вечной дружбе между двумя государствами, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

Дипломат назвал «смелым» соответствующее решение президента США Трампа.

«Смелое решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим в мае в честь 70-й годовщины нашей независимости служит свидетельством нерушимости альянса и настоящей дружбы между США и Израилем», — приводит RT его заявление. Постпред Израиля призвал в своем заявлении «последовать примеру США и объявить о готовности признать Иерусалим вечной столицей» Израильского государства.

США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства. Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября.

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