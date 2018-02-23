Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о дате переноса посольства США в Иерусалим

0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США официально перенесут своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Израиль и сектор Газа движутся к новой войне
Ситуация в районе палестинского анклава серьезно обострилась

Утверждается, что диппредставительство начнёт временную работу в иерусалимском квартале Арнона. Официально о новой дате переезда посольства может быть объявлено «даже сегодня». Переезд должен завершиться уже к концу 2019 года.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, а после президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. В Генассамблее ООН резолюцию не признали. Впоследствии американский лидер пригрозил сократить финансовую поддержку стран, которые голосуют в ООН против решений США.

19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва стремится не допустить развала палестино-израильского переговорного процесса и готова предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

23 февраля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп готовит план по Ближневосточному урегулированию, который Израиль и Палестина «не полюбят, но и не возненавидят». При этом ранее стало известно, что готовящийся план не устраивает Палестину «ни в принципе, ни в деталях».

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробне читайте в сюжете портала iz.ru.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США завершают создание плана палестино-израильского урегулирования
Нетаньяху обвинил Аббаса в спонсировании террористов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017