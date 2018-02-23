СМИ сообщили о дате переноса посольства США в Иерусалим

США официально перенесут своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Утверждается, что диппредставительство начнёт временную работу в иерусалимском квартале Арнона. Официально о новой дате переезда посольства может быть объявлено «даже сегодня». Переезд должен завершиться уже к концу 2019 года.

Вашингтон объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля 6 октября, а после президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. В Генассамблее ООН резолюцию не признали. Впоследствии американский лидер пригрозил сократить финансовую поддержку стран, которые голосуют в ООН против решений США.

19 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва стремится не допустить развала палестино-израильского переговорного процесса и готова предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

23 февраля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Дональд Трамп готовит план по Ближневосточному урегулированию, который Израиль и Палестина «не полюбят, но и не возненавидят». При этом ранее стало известно, что готовящийся план не устраивает Палестину «ни в принципе, ни в деталях».

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города. Таким образом, вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

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