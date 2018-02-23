Прямой эфир
Сюжет:

Палестинцы осудили перенос посольства США в Иерусалим

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

Генсек Организации освобождения Палестины, главный палестинский переговорщик Саиб Орейкат заявил, что решение властей США призвано «провоцировать чувства палестинского народа, арабов, мусульман и христиан всего мира», передает «РИА Новости».

В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что американская администрация решила приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства. Американский лидер объяснил свое решение «исторической справедливостью». Это заявление всколыхнуло общественность, вызвав волны протеста по всему миру и осуждение мировых держав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ ждет решения Палестины и Израиля на предложение о прямых переговорах
Движение ХАМАС снова призвало палестинцев к восстанию
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017