Палестинцы осудили перенос посольства США в Иерусалим

Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна «взорвать регион».

Генсек Организации освобождения Палестины, главный палестинский переговорщик Саиб Орейкат заявил, что решение властей США призвано «провоцировать чувства палестинского народа, арабов, мусульман и христиан всего мира», передает «РИА Новости».

В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что американская администрация решила приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года. Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства. Американский лидер объяснил свое решение «исторической справедливостью». Это заявление всколыхнуло общественность, вызвав волны протеста по всему миру и осуждение мировых держав.