Движение ХАМАС снова призвало палестинцев к восстанию

Палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев к третьей интифаде из-за ситуации вокруг Иерусалима, а также попросило все мусульманские страны оказать поддержку народу Палестины.

«Израиль должен осознать, что палестинцы не будут сидеть сложа руки в ответ на посягательства на святыни ислама», — приводит Анатолийское агентство новостей слова из заявления ХАМАС.

Как писал портал iz.ru, движение ХАМАС уже дважды призывало к восстаниям после объявления президентом США Дональдом Трампом о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое в настоящее время размещено в Тель-Авиве.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.