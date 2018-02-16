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Движение ХАМАС снова призвало палестинцев к восстанию

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Фото: Global Look Press/Atia Darwish
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Палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев к третьей интифаде из-за ситуации вокруг Иерусалима, а также попросило все мусульманские страны оказать поддержку народу Палестины. 

«Израиль должен осознать, что палестинцы не будут сидеть сложа руки в ответ на посягательства на святыни ислама», — приводит Анатолийское агентство новостей слова из заявления ХАМАС. 

Как писал портал iz.ru, движение ХАМАС уже дважды призывало к восстаниям после объявления президентом США Дональдом Трампом о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства, которое в настоящее время размещено в Тель-Авиве. 

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте. 

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

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