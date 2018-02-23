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Госдепартамент объявил сроки открытия посольства США в Иерусалиме

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Посольство США в Иерусалиме начнет свою работу уже в мае 2018 года, сообщил представитель Госдепартамента.

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«Изначально посольство будет располагаться в Арноне в комплексе, где сейчас осуществляются консульские операции генерального консульства в Иерусалиме», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что США официально перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства.

Белый дом объявил о решении признать Иерусалим столицей еврейского государства 6 октября 2017 года. Также президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива. После этого палестинское движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады — борьбы палестинцев против израильской оккупации территорий.

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