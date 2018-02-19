РФ ждет решения Палестины и Израиля на предложение о прямых переговорах

Россия стремится не допустить развала палестино-израильского переговорного процесса после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

Министр добавил, что Москва готова без предварительных условий предоставить площадку для прямых переговоров сторон.

«Мы убеждены, что иного пути, как прямые договоренности между Палестиной и Израилем, нет. Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для палестинского и израильского лидера без предварительных условий», — заявил Лавров.

Вашингтон объявил признание Иерусалима столицей Израиля 6 октября, а после президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива. Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США. Движение ХАМАС уже дважды призывало к восстаниям.

Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, однако Палестина претендует на восточную часть города, таким образом, его статус остается неопределенным. Вопрос о принадлежности города является одним из ключевых в палестино-израильском конфликте.

Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.