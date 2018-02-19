Палестинские боевики второй раз за сутки обстреляли юг Израиля

Палестинские боевики второй раз за прошедшие сутки выпустили ракеты по югу Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что сирены прозвучали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдероте. Информации о пострадавших, а также материальном ущербе пока не поступало.

За последние сутки это уже второй обстрел Израиля из сектора Газа. Первая ракета попала в крышу жилого дома в приграничном кибуце. Отмечается, что ракета не взорвалась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ответ на провокацию и подрыв фугаса палестинскими боевиками израильские военные сообщили об атаке шести целей в секторе Газа.