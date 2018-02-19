Прямой эфир

Палестинские боевики второй раз за сутки обстреляли юг Израиля

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинские боевики второй раз за прошедшие сутки выпустили ракеты по югу Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Сообщается, что сирены прозвучали в региональном совете Шаар ха-Негев и городе Сдероте. Информации о пострадавших, а также материальном ущербе пока не поступало.

За последние сутки это уже второй обстрел Израиля из сектора Газа. Первая ракета попала в крышу жилого дома в приграничном кибуце. Отмечается, что ракета не взорвалась.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ответ на провокацию и подрыв фугаса палестинскими боевиками израильские военные сообщили об атаке шести целей в секторе Газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израильские спецслужбы раскрыли план покушения на министра обороны
Два 17-летних палестинца погибли в результате ударов Израиля по Газе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017