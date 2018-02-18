Два 17-летних палестинца погибли в результате ударов Израиля по Газе

Двое палестинцев в секторе Газа погибли после ударов израильских бомбардировщиков.

Сотрудники министерства здравоохранения обнаружили тела погибших в городе Рафахе. В погибших опознали местных жителей, которым было по 17 лет.

17 февраля израильские военные атаковали 18 палестинских объектов в ответ на подрыв фугаса на пути следования армейского патруля и запуск ракеты, попавшей в жилой дом.

Ранее палестинское движение ХАМАС призвало палестинцев к третьей интифаде из-за ситуации вокруг Иерусалима, а также попросило мусульманские страны оказать поддержку.