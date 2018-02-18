Израильские военные нанесли авиаудар по 6 целям в секторе Газа

Израильские военные сообщили, что всего было атаковано шесть целей в секторе Газа в ответ на провокацию и подрыв фугаса палестинскими боевиками.

Как сообщает «РИА Новости», среди целей бомбардировок находятся военные базы в городах Хан-Юнис и Дейр-аль-Балах с оружейными мастерскими и подземный туннель, который палестинские боевики рыли из столичного предместья аз-Зейтун в направлении Израиля.

Ранее портал iz.ru сообщал, что взрывное устройство сработало на пути следования израильских военных у забора безопасности на границе. В результате взрыва пострадал фугас, четыре солдата получили ранения.