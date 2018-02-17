Израиль нанес удар по территории сектора Газа в ответ на провокацию

Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удар по территории сектора Газа в ответ на провокацию, сообщили военные.

«В ответ на детонацию взрывного устройства у забора безопасности танк Армии обороны Израиля нанес удар по наблюдательному посту в южной части сектора Газа», — заявили в IDF.

In response to the attack, an IDF tank targeted an observation post in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) February 17, 2018

Ранее на пути следования израильских военных у забора безопасности на границе сработало взрывное устройство.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.