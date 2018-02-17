Израиль нанес удар по территории сектора Газа в ответ на провокацию
Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удар по территории сектора Газа в ответ на провокацию, сообщили военные.
«В ответ на детонацию взрывного устройства у забора безопасности танк Армии обороны Израиля нанес удар по наблюдательному посту в южной части сектора Газа», — заявили в IDF.
Ранее на пути следования израильских военных у забора безопасности на границе сработало взрывное устройство.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.