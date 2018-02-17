Израильские военные пострадали при взрыве на границе с сектором Газа

Израильские военные пострадали в результате подрыва на фугасе близ границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным командования, в результате инцидента у так называемого забора безопасности четверо солдат получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Hamas organizes riots and so called ‘demonstrations’ along the fence with Israel regularly. The IED that wounded 4 IDF soldiers was placed under the cover of yesterday’s riot, attached to a flag. We hold #Hamas responsible for all aggression from Gaza. — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) February 17, 2018

Как сообщал портал iz.ru, в ответ на этот инцидент танк израильской армии сделал залп по наблюдательному посту в секторе Газа, неподалеку от места подрыва военных.