США поддерживают право Израиля на защиту своих территорий

Вашингтон поддерживает право Израиля на защиту своих территорий и народа. Об этом заявил сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он рассказал ТАСС, что Израиль является ближайшим партнером США по обеспечению безопасности в регионе. «Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищаться от угроз в отношении своей территории и своего народа», — добавил сотрудник Пентагона. Он отметил, что США не принимали участия в военной операции Израиля.

«Мы разделяем обеспокоенность многих в регионе по поводу того, что дестабилизирующая деятельность Ирана угрожает международному миру и безопасности», — заключил майор.

В ночь на субботу беспилотник был запущен с территории Сирии, когда БПЛА оказался в воздушном пространстве Израиля, его сбили. Израиль начал ответную атаку: ВВС страны атаковали иранские системы управления беспилотниками, дислоцированные в Сирии. Во время этого был сбит израильский истребитель F-16. Два пилота успели катапультироваться.

Израиль заявил об оборонительном характере операции и назвал ее крупнейшей против ПВО с 1982 года.