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Палестина поддержала ответные действия Сирии на атаку Израиля

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Народный фронт освобождения Палестины распространил заявление, в котором назвал действия сирийских ПВО, сбивших израильский истребитель F-16, «посланием Дамаска об изменении баланса сил на Ближнем Востоке».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. «Сирийский ответ на агрессивное нападение поставил под сомнение военное превосходство Израиля», — отмечается в документе. В Палестине назвали действия армии САР «законным правом на защиту своего суверенитета», отмечает «Федеральное агентство новостей».

В субботу, 10 февраля, с территории Сирии был запущен иранский беспилотник, когда он оказался в воздушном пространстве Израиля, то был сбит. Израиль начал ответную атаку: ВВС страны атаковали иранские системы управления беспилотниками в Сирии, во время этого и был сбит F-16. Два пилота успели катапультироваться, они госпитализированы.

В Сети появились фотографии сбитого израильского истребителя.

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