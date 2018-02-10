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Тегеран возмущен сообщениями о перехвате Израилем иранского беспилотника

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Фото: REN TV
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Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахран Касеми назвал возмутительными сообщения Израиля о перехвате иранского беспилотника, запущенного с территории Сирии.

«Сообщения об устранении иранского беспилотника, находившегося над Израилем, а также причастности Ирана к атаке на израильский истребитель возмутительны. Иран предоставляет Сирии только военные консультации», — цитирует Касеми «Интерфакс».

Портал iz.ru писал о том, что в ночь на субботу, 10 февраля, ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части САР.

В ответ сирийские ПВО подбили несколько израильских самолетов. Позже Армия обороны Израиля сообщила о крушении истребителя. В результате ЧП экипаж из двух человек успел катапультироваться над своей территорией. Один из пилотов получил тяжелое ранение.

В МИД РФ заявили о том, что Москва считает недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся в Сирии российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что «особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии».

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