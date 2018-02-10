МИД выразил обеспокоенность в связи с атаками на Сирию

Москва считает недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся в Сирии российских военнослужащих. Об этом говорится в распространенном в субботу, 10 февраля, заявлении МИД РФ.

«Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что «особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии». Ведомство напомнило, сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению мира на юго-западе САР.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ они атаковали «иранские цели» на территории соседней САР.

В ответ ПВО Сирии подбили несколько самолетов израильских ВВС. Позже Армия обороны Израиля сообщила о крушении военного истребителя. Пилоты успели катапультироваться, один из них получил серьезные травмы.