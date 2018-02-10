Прямой эфир

ВВС Израиля уничтожили используемые в Сирии против ИГ беспилотники

0
Фото: TASS/Zuma/Nir Alon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские ВВС уничтожили беспилотники, базирующиеся на авиабазе в сирийской провинции Хомс. Они использовались в интересах сирийской армии для выявления позиций боевиков запрещенной международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Оперативный штаб союзников Сирии».

В штабе также заявили о том, что нарушение воздушного пространства Израиля беспилотником «является ложью и искажением реальности».

Портал iz.ru писал о том, что израильские военные в ночь на субботу, 10 февраля, перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ они атаковали «иранские цели» на территории САР.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о крушении истребителя F-16 на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив, один из них тяжело ранен.

В свою очередь, в Сирии сообщили о том, что в ответ на авиаудар ПВО открыли огонь по нескольким израильским самолетам.

За один день израильские военные нанесли второй по счету мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего они атаковали 12 целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Военный самолет разбился на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали на Голанских высотах
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017