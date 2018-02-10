ВВС Израиля уничтожили используемые в Сирии против ИГ беспилотники

Израильские ВВС уничтожили беспилотники, базирующиеся на авиабазе в сирийской провинции Хомс. Они использовались в интересах сирийской армии для выявления позиций боевиков запрещенной международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает «Оперативный штаб союзников Сирии».

В штабе также заявили о том, что нарушение воздушного пространства Израиля беспилотником «является ложью и искажением реальности».

Портал iz.ru писал о том, что израильские военные в ночь на субботу, 10 февраля, перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ они атаковали «иранские цели» на территории САР.

Позже пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о крушении истребителя F-16 на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив, один из них тяжело ранен.

В свою очередь, в Сирии сообщили о том, что в ответ на авиаудар ПВО открыли огонь по нескольким израильским самолетам.

За один день израильские военные нанесли второй по счету мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего они атаковали 12 целей.