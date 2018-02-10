Израиль нанес мощный удар по иранским объектам и системам ПВО в Сирии

Израильские военные нанесли второй мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего было атаковано 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре иранских объекта.

«Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии», — говорится в сводке об операции.

Moments ago, IAF aircraft, targeted the Syrian Aerial Defense System & Iranian targets in Syria. 12 targets, including 3 aerial defense batteries & 4 Iranian military targets, were attacked. Anti-aircraft missiles were fired towards Israel, triggering alarms in northern Israel — IDF (@IDFSpokesperson) February 10, 2018

Военные добавили, что во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере еврейского государства.

Это уже вторая за день волна бомбардировок, последовавшая за уничтожением утром 10 февраля иранского пункта управления беспилотными летательными аппаратами.