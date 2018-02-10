Прямой эфир

Израиль нанес мощный удар по иранским объектам и системам ПВО в Сирии

0
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные нанесли второй мощный удар по системам ПВО и иранским объектам в Сирии. Всего было атаковано 12 целей, включая три батареи сирийских ПВО и четыре иранских объекта.

«Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии», — говорится в сводке об операции.

Военные добавили, что во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере еврейского государства.

Это уже вторая за день волна бомбардировок, последовавшая за уничтожением утром 10 февраля иранского пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийские ПВО отразили еще одну атаку со стороны Израиля
Израиль начал строить стену вдоль границы с Ливаном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017