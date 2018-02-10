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Сирийские ПВО отразили еще одну атаку со стороны Израиля

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Фото: REUTERS/Herzie Shapira
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Сирийские ПВО отразили еще одну атаку со стороны Израиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на государственное телевидение.

Как уточняет телеканал, изначально сообщалось, что инцидент произошел в небе на Дамаском, позже это упоминание было удалено. 

Ранее сообщалось, что сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС в ответ на авиаудар по военным объектам в Сирии. При этом в Израиле опровергли, что их стране удалось подбить более одного самолета

Целью авиаударов в Сирии для Израиля стал иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был утром 10 февраля сбит в воздушном пространстве еврейского государства.

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