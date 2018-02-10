Сирийские ПВО отразили еще одну атаку со стороны Израиля
Сирийские ПВО отразили еще одну атаку со стороны Израиля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на государственное телевидение.
Как уточняет телеканал, изначально сообщалось, что инцидент произошел в небе на Дамаском, позже это упоминание было удалено.
Ранее сообщалось, что сирийские ПВО подбили несколько самолетов израильских ВВС в ответ на авиаудар по военным объектам в Сирии. При этом в Израиле опровергли, что их стране удалось подбить более одного самолета
Целью авиаударов в Сирии для Израиля стал иранский пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был утром 10 февраля сбит в воздушном пространстве еврейского государства.