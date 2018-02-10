Израильские военные разбомбили системы управления беспилотниками в Сирии

Израильская авиация разбомбила в Сирии «иранские системы контроля», отправившие в ночь на субботу, 10 февраля, беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство еврейского государства.

Об этом сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, передает «РИА Новости».

«Точные попадания в объект управления БПЛА подтверждены», — написал Конрикус в Twitter.

По его словам, события продолжают развиваться, Иран должен нести ответственность за столь вопиющее нарушение израильского суверенитета, отметил он.

Ранее 10 февраля сообщалось, что израильские военные сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии.