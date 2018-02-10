Израильские военные сбили над своей территорией иранский беспилотник

Израильские военные сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. Об этом в субботу, 10 февраля, передает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что в ответ израильские военные нанесли удар по иранским объектам в Сирии.

Портал iz.ru писал о том, что 7 февраля израильская армия нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая близ сирийской столицы. Сирийские силы ПВО успели уничтожить несколько ракет до того, как они поразили цель.