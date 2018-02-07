Эр-Рияд разрешил полеты в Израиль через свое воздушное пространство

Саудовская Аравия впервые в истории дала иностранной компании разрешение на полеты в Израиль через свое воздушное пространство. Об этом сообщила в среду, 7 февраля, газета Haaretz.

По данным издания, саудовские власти позволили авиаперевозчику Air India осуществлять прямой рейс из Нью-Дели в Тель-Авив. В результате продолжительность полета сократится на 2,5 часа. Газета отмечает, что это разрешение является первым открытым подтверждением потепления отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Портал iz.ru писал о том, что глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр призвал США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля.