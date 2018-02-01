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Женщинам Саудовской Аравии разрешат работать в ресторанах

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Фото: REUTERS/Reem Baeshen
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Женщины Саудовской Аравии в ближайшее время получат право работать в ресторанах и кафе, сообщает газета «Сауди Газетте».

По данным издания, на первом этапе реализации инициативы женщины смогут работать на пробной основе в 16 заведениях королевства. Помимо прочего, будет создан комитет, который займется разработкой стратегии по вовлечению представительниц прекрасного пола в сферу общественного питания.

На сегодняшний день уровень безработицы среди женщин в Саудовской Аравии составляет 33%. Общий показатель по стране оценивается в 12%.

На протяжении нескольких лет в Саудовской Аравии, где решающую роль в жизни подданных играло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод. В частности, им запрещено принимать участие в выборах, заниматься политикой, передвигаться самостоятельно без сопровождения мужа/родственника, использовать общественные автобусы, общаться с мужчиной не мужем/родственником и многое другое.

Саудовская Аравия длительное время была единственной страной в мире, где женщинам было запрещено водить машину. Однако осенью 2017 года король Саудовской Аравии Салман 26 сентября объявил, что с июня 2018 года местные женщины смогут получать водительские права и законно садиться за руль.

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