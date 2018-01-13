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Женщины впервые посетили футбольную игру в Саудовской Аравии

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Фото: Global Look Press/Chris Coe
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Гражданкам Саудовской Аравии впервые в истории страны разрешили посетить футбольный матч. Представительницы прекрасного пола смотрели игру команд «Аль-Батен» и «Аль-Ахли» чемпионата страны, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее власти королевства издали специальный указ, снявший запрет на посещение женщинами футбольных игр в качестве болельщиков. Для дам отведены специальные места в отдельных секторах на трех стадионах страны.

Минувшей осенью жительницы в Саудовской Аравии получили право на получение водительского удостоверения и вождение автомобиля. В июле в саудовских школах девочек допустили к занятиям физкультурой, а также узаконили спортивные залы для женщин.

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