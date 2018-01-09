Власти Саудовской Аравии компенсируют населению удорожание жизни

Власти Саудовской Аравии распределят между населением страны 50 млрд риалов ($13 млрд) в 2018 году, чтобы компенсировать растущую стоимость жизни, сообщает Reuters.

В соответствии с указом короля Салмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда от 6 января, в течение года госслужащим ежемесячно будут выплачивать 1000 риалов (около $266) из-за того, что в государстве удвоили цены на бензин и ввели 5-процентный НДС на широкий спектр товаров и услуг.

Бонусы также будут предоставлены пенсионерам и военнослужащим.

Как пояснил министр культуры и информации АввСалех ад бин Алавад, такие меры указывают на заботу правительства о комфорте и качестве жизни людей.

6 января в Саудовской Аравии задержали 11 принцев после их участия в акции протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Они протестовали против отказа монарха оплачивать их коммунальные платежи за воду и свет.