Хуситы сбили в провинции Йемена самолет арабской коалиции

Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. Двум пилотам удалось выжить, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, крушение произошло из-за технической неисправности. Агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Греции потерпел крушение учебный самолет T-2 ВВС. Члены экипажа не пострадали. Катастрофа произошла во время тренировочного полета. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.