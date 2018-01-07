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Хуситы сбили в провинции Йемена самолет арабской коалиции

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Фото: REUTERS/SANA
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Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. Двум пилотам удалось выжить, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, крушение произошло из-за технической неисправности. Агентство Saba сообщило, что самолет был сбит силами ПВО повстанцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Греции потерпел крушение учебный самолет T-2 ВВС. Члены экипажа не пострадали. Катастрофа произошла во время тренировочного полета. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.

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