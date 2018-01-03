Прямой эфир

В Греции разбился учебный самолет ВВС

0
Фото: commons.wikimedia.org/Georgios Pazios
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Греции разбился учебный самолёт T-2 ВВС страны. Экипаж не пострадал.

Катастрофа произошла во время тренировочного полета. Предположительная причина — техническая неисправность.

Самолет находился в двух милях южнее аэропорта Каламата над акваторией Мессинского залива Ионического моря. Летчики были подняты из воды и доставлены в часть, отмечается в заявлении генштаба военной авиации греческих Вооруженных сил.

Для расследования причин аварии создана комиссия, уточняет «РИА Новости».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Истребитель ВВС Испании разбился после участия в параде
МиГ-29 ВВС Польши разбился при посадке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017