В Греции разбился учебный самолет ВВС
В Греции разбился учебный самолёт T-2 ВВС страны. Экипаж не пострадал.
Катастрофа произошла во время тренировочного полета. Предположительная причина — техническая неисправность.
Самолет находился в двух милях южнее аэропорта Каламата над акваторией Мессинского залива Ионического моря. Летчики были подняты из воды и доставлены в часть, отмечается в заявлении генштаба военной авиации греческих Вооруженных сил.
Для расследования причин аварии создана комиссия, уточняет «РИА Новости».