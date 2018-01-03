В Греции разбился учебный самолет ВВС

В Греции разбился учебный самолёт T-2 ВВС страны. Экипаж не пострадал.

Катастрофа произошла во время тренировочного полета. Предположительная причина — техническая неисправность.

Самолет находился в двух милях южнее аэропорта Каламата над акваторией Мессинского залива Ионического моря. Летчики были подняты из воды и доставлены в часть, отмечается в заявлении генштаба военной авиации греческих Вооруженных сил.

Для расследования причин аварии создана комиссия, уточняет «РИА Новости».