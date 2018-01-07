В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

При рулежке в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке столкнулись два самолета — китайский и кувейтский.

В момент аварии на борту самолетов пассажиров не было, никто не пострадал. Авиалайнеры повредили крыло и хвостовое оперение, уточняет РЕН ТВ со ссылкой на сообщения из соцсетей.

Как сообщал iz.ru, аэропорт 7 января ограничил число прибывающих пассажирских рейсов. Администрация воздушной гавани объяснила это сокращением пропускной способности и скоплением вылетающих пассажиров.