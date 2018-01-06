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За акцию протеста в королевском дворце задержаны 11 саудовских принцев

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Фото: Global Look Press/Wang Bo
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Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев после их участия в акции протеста в королевском дворце в Эр-Рияде. Члены королевской семьи протестовали против отказа монарха оплачивать их коммунальные платежи за воду и свет.

Всех задержанных ждет судебное разбирательство, сообщает ТАСС со ссылкой на саудовские электронные СМИ. 

В рамках антикоррупционной компании, развернутой в Саудовской Аравии, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд законодательно запретил оплачивать из казны счета за водоснабжение и электричество членов монаршей фамилии.

По различным оценкам, общее количество саудовских принцев достигает от 3 до 5 тыс. человек.

Как сообщал портал iz.ru, в рамках кампании по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии задержали несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров. К концу декабря в заключении остался один принц. 

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