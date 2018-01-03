Саудовская Аравия одобрила получение турвиз гражданам 65 стран

Саудовская Аравия разрешила на первом этапе получать туристические визы гражданам 65 стран. Данные правила вступают в силу с первого квартала 2018 года, сообщает местное издание «Аль-Иктисадия».

О том, каким странам разрешено получать турвизы, издание не уточняет. На сегодняшний день королевство осуществляет выдачу туристических виз для ограниченного числа стран. В остальных случаях Эр-Рияд выдает только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.

В дальнейшем саудовские власти намерены расширить возможности посещения страны. План будет реализован в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года — к этому времени Саудовская Аравия планирует принять до 30 млн туристов в год.

По словам директора управления туризма и древностей Мекки Мухаммада аль-Амри, оформление путевок через саудовских туроператоров является необходимым условием для получения туристической визы.

Ежегодно Саудовскую Аравию посещают 200 тыс. иностранцев, не считая паломников.