В государственных школах Саудовской Аравии разрешат уроки физкультуры для девочек в ближайшем учебном году. Об этом заявило министерство образования королевства, пишет Reuters.

Данный предмет не включен в расписание в государственных школах, однако предлагается некоторыми частными школами.

Власти Саудовской Аравии одобрили включение уроков физкультуры для девочек в школьное расписание еще в 2014 году, однако до недавнего времени это решение не было осуществлено на практике.

Ранее в этом году власти страны официально разрешили открывать спортивные залы для женщин, у которых до этого был неопределенный правовой статус.