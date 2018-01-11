Туристкам старше 25 лет позволят посещать Саудовскую Аравию без мужчин

Женщины старше 25 лет смогут посещать Саудовскую Аравию без мужского сопровождения. Вместе с тем гражданки других стран младше 25 лет по-прежнему не смогут приехать в страну без сопровождения мужчины. Об этом сообщает местная газета Arab News.

Выдача специальных туристических виз стартует в первом квартале 2018 года. Действовать такая однократная виза будет в течение 30 дней. По словам представителя Главного управления по туризму и национальному наследию королевства Омара аль-Мубарака, такая мера поспособствует развитию туризма в стране, а также позволит иностранным туристкам больше узнать о культуре Саудовской Аравии.

Одновременно на территории страны продолжат действовать другие визы, в том числе для трудовых мигрантов и паломников. О введении туристических виз саудовские власти объявили в начале 2018 года, а к 2030 они планируют выйти на уровень 30 млн приезжих ежегодно. В настоящее время эта цифра в два раза меньше, и туристов среди этих людей нет. Как отмечает «Утро.ру», в настоящее время IT-департамент Главного управления готовит систему выдачи электронных виз.